Богатые леса и холодный климат. Иностранцы рассказали, с чем у них ассоциируется Латвия

В процессе разработки стратегии национального имиджа Латвии missionLatvia Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в сотрудничестве с Tribus Research провело исследование в десяти странах, чтобы определить уровень узнаваемости Латвии в мире. По результатам исследования выявлены интересные факты и наиболее частые ассоциации, которые возникают у иностранцев в связи с Латвией.

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В опросе приняли участие 38 000 жителей Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, США, Южной Кореи и Японии в возрасте от 18 и 64.

Какой уровень узнаваемости Латвии?

Выяснилось, что в странах Европы Латвию знает каждый второй или 50% респондентов, в США — 31% респондентов, в Южной Корее — 19%, в Японии — 11%. Много знают о Латвии 5% респондентов, 36% знают мало, 38% известно только название страны, а 20% вообще ничего не знают о Латвии. У 43% респондентов знания о Латвии увеличились за последние пять лет.

Какие самые известные факты о Латвии?

Среди известных фактов о Латвии респонденты чаще всего упоминали, что Латвия — одна из стран Балтии (64%), 59% знали столицу Латвии — Ригу, 55% было известно, что Латвия — бывшая республика СССР, а 53% — что она находится в Восточной Европе.

Где живут самые лояльные к Латвии люди?

Впечатления о Латвии у 64% оказались хорошими. Такой ответ чаще давали бизнесмены, руководители, респонденты со средним или высоким доходом. Только 2% заявили, что у них сложилось плохое впечатление о Латвии. Самое положительное впечатление о Латвии у жителей США, Великобритании и Германии.

Сильными сторонами Латвии респонденты назвали ее живописную природу (56%) и города (42%). 41% считают Латвию страной, дружественной для туристов. Также выяснилось, что для Латвии не характерны небезопасность и бедность — такие ассоциации возникли лишь у 14% и 5% респондентов.

В целом, по мнению иностранцев, Латвия — дружественная для туристов, зеленая и богатая лесами страна с красивой природой и городами, а также относительно прохладным климатом.

С чем ассоциируется Латвия у иностранцев?

В ходе исследования респондентов спросили, с какими сферами жизни у них ассоциируется Латвия. 41% назвали туризм, 22% — кулинарию, 19% — музыку, фильмы и культуру. 26% респондентов не смогли дать никакого ответа на это вопрос.

61% респондентов хотели бы посетить Латвию в будущем, 56% — попробовать латышскую еду, а 40% охотно познакомились бы с культурой Латвии, что позволяет сделать вывод, что интерес к Латвии у иностранцев есть.

Что иностранцы думаю о бизнес-среде Латвии?

В контексте глобальных вызовов Латвия чаще всего воспринимается как страна, отстаивающая природные ценности и устойчивое развитие, действующая во имя общего блага. С этими утверждениями согласились около трети респондентов, однако зеленая энергия, инновации, технологии и устойчивое развитие — не те понятия, с которыми сегодняшняя Латвия ассоциируется в международной среде.

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48% респондентов считают, что бизнес-среда в Латвии стабильна, и только 9% утверждают обратное. Самое лучшее мнение о стабильности деловой среды в Латвии было у жителей США и Германии.