Более 10% жителей Латвии уже получили бустерные вакцины от Covid-19
Foto: DELFI

Бустерные прививки от Covid-19 получили уже более 10% латвийцев, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Согласно данным Центрального статистического управления, в Латвии в начале 2021 года проживало 1 882 200 человек. По крайней мере первую дозу или вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 получили 69,12% населения, а завершили вакцинацию 66,05% населения, в том числе 15,38% получили бустерные вакцины, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

В целом охват бустерной вакцинацией населения Латвии составил 10,16% - дополнительную прививку получили 191 246 человек.

В то же время количество получающих первые и вторые дозы вакцины сокращается. В воскресенье от Covid-19 привились по крайней мере 974 человека, в том числе 658 - бустерной вакциной. Первую дозу вакцины получили 117 человек, еще 58 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

К настоящему времени от Covid-19 вакцинировано также 274 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, вакцинация которых началась 16 декабря.

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