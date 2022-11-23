Более 100 учителей отстранены от работы из-за плохого знания госязыка. Некоторые из них взяли больничные

В этом году в Латвии 139 учителей были административно наказаны за недостаточное владение латышским языком, сообщили в Центре государственного языка. Вопрос знания госязыка педагогами школ нацменьшинств стал более актуален в тот момент, когда начался постепенный переход к обучению только на государственном языке. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Директор Рижской 40-й средней школы Елена Ведищева рассказала, что с 1 сентября полностью на обучение на латышском языке перейдут воспитанники 1-х, 4-х и 7-х классов.

Ведищева поддерживает реформу и считает, что ее нужно было провести еще 30 лет назад. Ей самой посчастливилось учиться в школе в Скривери, где были латышский и русский потоки. По ее словам, дети с разных потоков дружили между собой, поэтому Ведищева владеет госязыком в совершенстве. Однако школьники, которые выросли только в русскоязычной среде, находятся в иной ситуации. В похожую ситуацию попали и педагоги, которым со следующего учебного года придется проводить уроки на латышском языке.

"В основном обеспокоены пожилые люди, поскольку они вообще все сейчас воспринимают с обострением. У нас в школе 16 учителей пенсионного возраста. Одна преподавательница сказала: если к нам придет комиссия, я в тот же день положу на стол заявление об уходе. Говорю ей: но вы же говорите по-латышски, у вас нет оснований для беспокойства. Она ответила: но у меня нервная система уже не выдерживает проверок", — пояснила директор.

В свою очередь, на вопрос о знаниях учителями госязыка Ведищева ответила уклончиво. По ее словам, проблема может возникнуть, если в школе будут обучаться и дети, для которых родным языком является латышский.

"У меня есть учительницы начальных классов, которые открыто говорят: "У меня нет комплексов при разговоре с ребенком нацменьшинства. Но если передо мной будет латышский ребенок, я вся буду в одних комплексах".", — заявила директор 40-й средней школы.

Ведищева отметила, что в целом в школе есть большие проблемы с преподавателями латышского языка. "На данный момент нам не хватает трех учителей, чтобы мы могли разделить классы на группы", — подчеркнула она.

Тем временем руководству Саласпилсской основной школы после визита инспекторов Центра госязыка пришлось отстранить от работы пятерых учителей из-за недостаточного знания латышского языка.

Инспекторы приехали в образовательное учреждение 25 октября — день вступления в силу поправок к законодательству, предусматривающих, что педагог должен владеть госязыком на уровне C1. Если преподаватель не владеет латышским языком на требуемом уровне, эта информация сразу же вносится в Регистр педагогов, а директор школы должен отстранить этого сотрудника от работы. Если в течение трех месяцев педагог не сдал экзамен на знание госязыка на соответствующую категорию, он подлежит увольнению.

По словам директора школы Венеранды Богдане, для решения проблемы с нехваткой учителей были привлечены педагоги со стороны.

"Учительница физики точно не вернется, она уже солидном возрасте. На данный момент уроки проходят дистанционно на платформе Zoom, их ведет учительница физики из 1-й средней школы", — сказала Богдане.

На данный момент Саласпилсское самоуправление оплачивает курсы латышского языка для 13 учителей Саласпилсской основной школы, они проходят по субботам и в один из рабочих дней вечером. Три отстраненные преподавательницы старше 60 лет, одной сейчас 50 лет. Богдане заявила, что учителя должны вернуться в школу 26 января. Однако все отстраненные преподаватели открыли больничные листы.

"Наверное, у них был стресс после этого события. Если у человека открыт больничный, то период отстранения продлевается в соответствии с законом "О труде"", — отметила директор.

Как свидетельствует статистика Центра госязка, за 10 месяцев этого года за невладение латышским языком на необходимом уровне были административно наказаны 102 педагога дошкольных учебных заведений, 29 учителей основных и средних школ, а также восемь преподавателей профессиональных училищ.

Глава Рижского регионального отделения Центра госязка Айра Семенова сделала эмоциональный вывод в связи со сложившейся ситуацией. По ее словам, ужасно, что вообще существуют такие цифры, а учителей приходится отстранять от работы.

"Каждый из них является пробелом в системе образования. Но здесь — Латвия, где государственный язык должен был стать языком повседневного общения уже давно во всех сферах", — считает Семенова.

Как сообщалось ранее, на последнем перед выборами в 14-й Сейм парламентском заседании депутаты внесли поправки в Закон "Об образовании" и Закон "О всеобщем образовании", предусматривающие, что с 2025/2026 учебного года в Латвии преподавание во всех школах будет только на латышском языке.

Переход полностью на латышский язык образования в нынешних школах нацменьшинств будет реализован за три года. Каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на госязыке:

1-й, 4-й и 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке уже с 1 сентября 2023 года.