Более 20 репатриантам сделаны тесты на Covid-19

Из примерно 280 человек, прилетевших вчера в Латвию репатриационными рейсами из Амстердама и Франкфурта, более 20 пассажирам были сделаны тесты на Covid-19, рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.

Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен, и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.

Репатриантов информируют о том, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.