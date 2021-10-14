Более 200 латвийцам, получившим одну дозу AstraZeneca, аннулировали Covid-сертификат

Как отмечает Rus. Lsm.lv, ранее после первой дозы AstraZeneca (теперь — Vaxzevria) люди получали действующий сертификат о вакцинации. Но с момента введения режима чрезвычайной ситуации сертификаты стали полагаться только тем, кто закончил курс, поэтому более 200 человек остались без документа.
Минздрав сообщил, что это техническая накладка, обещая в ближайшее сертификаты восстановить.
У вакцины Vaxzevria сравнительной долгий срок между первой и второй дозой, поэтому люди, сертификаты которых аннулировали, могли не успеть закончить курс вакцинации до 15 ноября, когда многие сотрудники и частного, и общественного сектора обязательно должны привиться.
И Салдусский медицинский центр, и другие учреждения об изменениях узнали от клиентов, а не от ответственных ведомств.