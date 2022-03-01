Более 70% латвийцев вакцинированы от Covid-19

По состоянию на 28 февраля 70,9% или 1,34 млн населения Латвии вакцинированы против Covid-19, говорится в подготовленном Министерством здравоохранения отчете о ходе вакцинации.

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Завершили вакцинацию 68,6%, или 1,29 млн человек, дополнительную дозу получили 26,3%, или 498 тыс. человек.

На прошлой неделе средний темп вакцинации составлял 1358 человек в день.

Больше всего получивших бустерную прививку в возрастной группе от 70 до 79 лет, где вакцинировано 43,7% населения. На втором месте возрастная группа 60-69 лет, где бустерную вакцину получили 39,2% населения, а в группе 80-89 лет это 37,9% населения. Самый низкий охват бустерной вакцинацией — в возрасте старше 90 лет, где бустерную вакцину получили 23,3% населения, и в возрасте от 18 до 29 лет — 23,5%.

Чтобы достичь 90-процентного охвата вакцинацией в возрастной группе старше 60 лет, необходимо начать вакцинацию еще 44 767 пожилых людей.

По состоянию на 28 марта в Латвии будет 1 496 559 доз вакцин от Covid-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства сообщил, что Латвия пытается отказаться от новых поставок вакцин, но до апреля поставки уже предусмотрены.

Кроме того, в марте в Латвию будет доставлено 144 000 доз чешской вакцины Nuvaxovid, которую можно использовать и для бустерной вакцинации.