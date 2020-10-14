Более ста человек с кирпичами в руках пришли к Сейму протестовать против изменений режима авторских гонораров
Foto: LETA

Сегодня утром более ста человек собрались на площади у здания Сейма, чтобы провести акцию "Стена непонимания" в знак протеста против планируемых изменений в уплате налогов с авторских гонораров.

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Количество участников мероприятия продолжает расти, и сейчас они направляются на Домскую площадь, чтобы там из принесенных с собой кирпичей соорудить стену, символизирующую неспособность и нежелание политиков понимать потребности людей, работающих в творческих профессиях.

Многие из присутствующих, откликнувшись на призыв организаторов, пришли на акцию с кирпичами разного цвета.

Первая часть мероприятия прошла относительно спокойно, протестующие разговаривали друг с другом и давали интервью средствам массовой информации.

Организаторы акции — художники Кристап Гулбис и Айгар Бикше — ранее пояснили, что акция была организована потому, что не были приняты во внимание аргументы представителей творческих профессий, высказанные в письме протеста против намерения правительства ликвидировать специальный налоговый режим авторских гонораров, а во время встречи с представителями Министерства культуры и Министерства благосостояния они столкнулись с "абсолютным непониманием проблемы и нежеланием разбираться".

Мероприятие проводится в то время, когда министр финансов Янис Рейрс передает портфель с бюджетом на следующий год председателю Сейма Инаре Мурниеце.

Во время акции организаторы мероприятия планируют передать в Сейм письмо с предложениями по решению проблемы.

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