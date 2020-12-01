Более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдаться в Кекавском, Ауцском и Даугавпилсском краях
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С четверга более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдать также Кекавский, Ауцский и Даугавпилсский края, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Каждый вторник ЦПКЗ публикует на своем сайте новейшие показатели заболеваемости, и в самоуправлениях, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает на 50% средний по стране, вводятся более строгие ограничения.

В списке наиболее затронутых Covid-19 самоуправлений по-прежнему находятся Даугавпилс, Вараклянский, Салацгривский, Акнисткий, Марупский и Балдонский края.

В то же время заболеваемость больше не превышена в Краславском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях. Ранее сообщалось, что ограничения в этих самоуправлениях останутся в силе до окончания чрезвычайной ситуации 6 декабря. Агентству LETA пока не удалось связаться с ЦПКЗ, чтобы выяснить, смогут ли самоуправления, которые больше не находятся в красном списке, смягчить ограничения.

В самоуправлениях с высокой заболеваемостью прекращено все очное обучение, за исключением начальной школы и детских садов, не работают культурные учреждения, выставки и ярмарки, спортивные занятия разрешены только на свежем воздухе.

Исключение оставлено для библиотек — оставаться в них почитать нельзя, но книги можно уносить с собой.

Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и в отдельных случаях крестин. На похоронах и крестинах все должны быть в масках.

В общественном транспорте может быть занято не более 50% мест, в магазинах и других торговых местах количество человек не должно превышать 20% человек от общего числа теоретически вмещающихся.

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LETA

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