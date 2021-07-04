Более уязвимы. Совет Европы: пандемия усилила проблемы с правами человека для нацменьшинств

Нацменьшинства чаще работают неофициально и в частном секторе — в периоды локдаунов они больше пострадали экономически. Доступ к информации на языках нацменьшинств о распространении коронавируса и защите от него был ограничен, особенно в начале пандемии, что сделало представителей меньшинств более уязвимыми. В ряде стран на представителей нацменьшинств указывали как на источник распространения заражения. Доступ к осуществлению своих прав для этих групп населения был особенно затруднен, пришли к выводу на конференции высокого уровня в Совете Европы.

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С мая по ноябрь этого года Венгрия возглавляет Комитет Министров Совета Европы. Своим приоритетом страна назвала защиту прав нацменьшинств, которых по официальным данным в странах Европы проживает около 50 млн человек. По мнению президента конференции по делам нацменьшинств и представителя венгерского МИД Ференца Калмара (рожденного в Румынии венгра), интеграция без защиты коллективных прав нацменьшинств ведет напрямую к ассимиляции.

Выбор приоритетов для Венгрии не удивителен — в прошлом году там отметили 100- летие Трианонского договора, подписание которого сильно сократило размеры Венгерского королевства в пользу соседних стран, где образовались поселения венгерских меньшинств. Политика современной Венгрии — связать вместе распыленных по Европе этнических венгров и защитить их права.

Как решает проблемы с нацменьшинствами Венгрия?

На недавней Парламентской ассамблее Совета Европы глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмущался преследованиям венгерских нацменьшинств со стороны спецслужб Украины и центра "Миротворец" и не скрывал разочарования украинскими законами о языках и образовании, "нарушающими права нацменьшинств".