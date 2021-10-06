Больница RAKUS со следующей недели прекратит плановые операции

Учитывая большое количество пациентов с Covid-19 и дальнейший рост заболеваемости, Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) с 11 октября прекратит предоставление услуг дневного стационара и плановые операции, сообщил член правления RAKUS Харалд Плаудис сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

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Ограничения распространяются только на плановые операции. Онкологические операции и другие важные медицинские манипуляции RAKUS будет обеспечивать по-прежнему, сказал Плаудис.

Представитель RAKUS сообщил, что на данный момент в больнице занято 93% коек для больных Covid-19, свободными остаются 14. Из коек интенсивной терапии пациентами с Covid-19 заняты 94%, свободно пока лишь одно место.

Плаудис отметил, что существуют проблемы и с персоналом, так как часть работников больна: сегодня в больнице отсутствуют 23% сотрудников интенсивной терапии.

В свою очередь, председатель правления RAKUS Имант Паэглитис заявил, что на данный момент он не видит причин для объявления чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Однако положение дел может измениться к концу текущей недели или в начале следующей.

В среду, 6 октября, утром в RAKUS проходил лечение 201 пациент с Covid-19. Сейчас в больнице работают над тем, чтобы за счет коек общей терапии и плановых операций оборудовать новые места для пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщалось ранее, сегодня Служба неотложной медицинской помощи обратится к Министерству здравоохранения с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, поскольку за ночь ситуация из-за Covid-19 резко ухудшилась.