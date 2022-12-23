Больница Страдиня договорилась с Velve о методике компенсации удорожания строительства. Но сумма не согласована

Университетская клиническая больница Паула Страдиня (PSKUS) договорилась о конкретных принципах и методике расчета компенсации удорожания, чтобы продолжать строительства нового корпуса стационара. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель PSKUS Риналдс Муцининьш.

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В пятницу была достигнута договоренность о принципах, согласно которым увеличение стоимости строительства будет компенсировано. Однако конкретная сумма удорожания пока не достигнута — обсуждение продолжится до 1 февраля

Муциньш пояснил, что соглашение касается методологии, проинформировало агентство LETA. Больница готова включить в методологию расчета зарплаты строителей, а также стоимость машин и механизмов.

Член правления Velve Винета Верика рассказала, что целью компании было понять, можно ли найти решение и продолжить строительство.

Та методика компенсации удорожания, применяемая ранее, по мнению Верики, не работает на таких крупных объектах. Компания представила новую смету, над которой будут работать специалисты, и Верика выразила надежду, что удастся прийти к общему знаменателю.

При этом Верика подчеркнула, что осталось мало времени, чтобы договориться и сдать объект в срок. Если договоренность будет достигнута в течение месяца, то новостройку удастся завершить к концу 2023 года. Если договоренность не будет достигнута, то компания будет думать, как действовать дальше.

Верика сообщила, что на данный момент прирост стоимости может составить 22 млн евро. Самая крупная статья расходов — стройматериалы, но с весны значительно повысилась также и оплата труда.

Муциньш пояснил, что параллельно с переговорами с Velve будет изыскиваться дополнительное финансирование, поскольку ясно, что оно понадобится. Объект в данный момент реализован наполовину, его остановка и перезапуск — худший вариант, поэтому стороны будут искать компромисс по разным позициям сметы.

Строительная компания Velve в пятницу, 23 декабря, представила представителям Латвийской ассоциации строительных подрядчиков, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Центрального агентства финансов и договоров и Бюро по надзору за закупками обоснование и методологию расчетной прибавки к строительным работам нового корпуса больницы Страдиня.

Как уже сообщалось, фирма-строитель нового корпуса Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) — SIA Velve — обратилась на этой неделе в стационар с просьбой внести правки в заключенный договор об индексации стоимости строительства и сроке окончания строительных работ, поэтому возведение нового здания находится под угрозой.

В августе этого года была достигнута договоренность с Velve о покрытии удорожания процесса строительства и продлении сроков строительства до мая 2023 года в связи с последствиями войны России на Украине.

Больница ожидала активных действий от подрядчика, представления подтверждающей документации для покрытия увеличения и значительного увеличения темпов строительных работ. Однако обещанных активных действий со стороны подрядчика не последовало — документы, обосновывающие повышение цен, представлены в неполном объеме, темпы строительных работ значительно снизились. Вместо этого подрядчик подал заявку на индексацию стоимости всех строительных работ, включая его долю в прибыли, а также запросил продление строительных работ до конца 2023 года.

С момента заключения договора в августе больница вела активные переговоры с Velve о представлении документации, обосновывающей повышение цены и действиях по увеличению темпов строительных работ. Однако в ходе переговоров Velve якобы предоставляла разную информацию о сроках подачи документации, общей сумме увеличения и сроках завершения строительных работ.

Член правления материнской компании Velve — MN Holding — Екатерина Грига заявила в интервью агентству LETA, что предложение по этой закупке было подготовлено в 2019 году исходя из цен и затрат на строительство того времени. Рост цен за этот период достиг 25% или 22,6 млн евро.

На основании заключения, полученного Управлением по надзору за закупками, 21 июля 2020 года Закупочная комиссия приняла окончательное решение по результатам тендерной процедуры о проведении переговоров "Выполнение второго этапа строительных работ корпуса А" и признала предложение на общую сумму 88 364 300 евро , поданное Velve, наиболее экономически выгодным.

Строительная компания Velve в прошлом году работала с оборотом 68,774 млн евро, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году, а прибыль компании уменьшилась в 5,3 раза и составила 373,3 тыс. евро.

Компания Velveзарегистрирована в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 1,423 млн евро, а ее единственным владельцем является компания MN Holding. Истинным бенефициаром компании является Екатерина Никулина