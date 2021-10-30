Больница Страдиня получила из Финляндии шесть аппаратов искусственной вентиляции легких
Foto: Twitter/Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Получен первый груз международной помощи для преодоления кризиса Covid-19, которая предоставляется Латвии в рамках механизма гражданской обороны ЕС, сообщило Министерство здравоохранения.

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Клиническая университетская больница Паула Страдиня в субботу получила из Финляндии 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, проинформировали представители стационара.

Чтобы увеличить пропускную способность больниц в соответствии с прогнозируемым уровнем госпитализации в ближайшие недели, во вторник, 26 октября, правительство Латвии решило запросить помощь у ЕС.

Согласно информации, представленной в отчете, подготовленном Министерством здравоохранения, Латвии необходимы 363 монитора жизненных функций пациентов, 32 станции контроля жизненных функций пациентов, совместимые с мониторами жизненных показателей, 120 устройств искусственной вентиляции легких (с неинвазивной и инвазивной функцией, предпочтительно со встроенной турбиной, со скандинавским гнездом разъема), 450 перфузионных шприцевых насосов, 181 высокопроизводительное аспирационное устройство и многое другое.

Учитывая, что Латвия также столкнулась с проблемой человеческих ресурсов во время кризиса, планируется запросить поддержку ЕС для предоставления дополнительных бригад врачей и медицинского персонала для расширения возможностей лечения пациентов с Covid-19, подчеркивается в сообщении.

Национальным контактным пунктом Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM) в Латвии является Государственная пожарно-спасательная служба, которая обеспечивает выполнение функций круглосуточного контактного пункта, включая обмен информацией с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC).

В случаях, когда последствия стихийных бедствий превышают возможности реагирования пострадавшей страны, государства имеют возможность использовать UCPM. Это позволяет задействовать ресурсы гражданской обороны других государств-членов ЕС в оказании помощи при стихийных бедствиях. Такой механизм помощи дополняет возможности пострадавшей страны по реагированию на стихийные бедствия. UCPM способствует более быстрому и эффективному оперативному сотрудничеству между национальными службами гражданской оборороны.

Согласно решению Государственной оперативной медицинской комиссии, "предварительный" отчет о потребностях Латвии был размещен 21 октября в системе ЕС.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация представляет значительный риск для оказания стационарных медицинских услуг. Без дополнительных коек число предотвратимых смертей в будущем может возрасти. Если койки для больных Covid-19 не будут развернуты в срочном порядке, предоставление всей стационарной и неотложной медицинской помощи может быть сокращено, что сделает медицинскую помощь в стране в целом недоступной и повлияет на загруженность больниц. Потенциально увеличится и количество смертей.

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