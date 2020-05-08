Больница Страдиня разъяснила, зачем во время ЧС купила гинекологические кресла

В чрезвычайной ситуации Клиническая университетская больница им. Страдиня без проведения конкурса купила гинекологические, родильные кресла, так как готовилась к приему родов у пациенток с Covid-19, пояснила агентству LETA представитель стационара Янита Вейнберга.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Ранее председатель комиссии Сейма по публичным закупкам и ревизиям Каспар Гиргенс распространил сообщение для СМИ. В нем говорится, что под прикрытием кризиса на облегченных условиях были закуплены гинекологические, родильные кресла и другое оборудование не первой необходимости.

Гиргенс выразил поддержку позиции Бюро по надзору за закупками, которая состоит в том, что не применять закупочную процедуру можно только к закупкам, в первую очередь необходимым для уменьшения распространения коронавируса нового типа.

По словам политика, сейчас облегченная процедура распространяется на вещи, которые нужны, но не остро необходимы именно в данный момент для уменьшения пандемии — гинекологические, родильные кресла, шкафчики, лабораторное оборудование и др.

"Чрезвычайное положение не может быть оправданием для латания многолетних дыр в здравоохранении", — сказал он, добавив, что следует четко отделить товары, необходимые именно для ограничения распространения Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее рассказала, что больнице Страниня было выделено 14 млн евро, чтобы стационар мог приспособиться к работе во время распространения Covid-19, то есть на закупке дополнительных дезинфекторов и организацию потока пациентов. Поскольку было принято решение, что пациентки с коронавирусом нового типа будут рожать именно в этом стационаре, такие услуги должны предоставляться в отдельных помещениях, которое надо оборудовать, в том числе гинекологическим креслом.

Представитель стационара также напомнила, что больница Страдиня является единственным местом в Латвии, где помогают роженицам в особо сложных случаях. В стационаре также помогают беременным, обеспечивая услуги, которые недоступны в других местах.

По словам министра, в Латвии среди пациентов с Covid-19 есть также беременная женщина.