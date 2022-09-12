Больница Страдыня просит срочно отозваться доноров 0- группы крови

В связи с нехваткой компонентов крови Клиническая университетская больница Паула Страдыня (PSKUS) срочно просит доноров группы крови 0-. Об этом больница сообщила в своем Twitter аккаунте.
По данным PSKUS, сейчас в срочной помощи нуждается несколько пациентов больницы и других медучреждений — но в Государственном центре донорства крови нет достаточного количества крови этой группы.
Необходимо также восстановить запас групп крови А+/- и В-, отмечают в больнице.
Сейчас пациенты получают все необходимое лечение, но, учитывая нехватку компонентов крови, в ближайшие дни ситуация может осложниться — поэтому в больнице очень надеются на отзывчивость доноров, сообщила порталу Delfi представительницы больницы Янита Вейнберга.
Steidzami lūdzam atsaukties O- donorus!! Šobrīd vairākiem pacientiem mūsu slimnīcā un citās ārstniecības iestādēs akūti nepieciešama palīdzība, taču @AsinsDonori krājumā nav pietiekami daudz šīs grupas asinis.— Stradiņa slimnīca (@Stradina_slimn) September 12, 2022
Nepieciešams atjaunot arī A+/- un B- asinsgrupu krājumu! pic.twitter.com/Bgh8SD05Th