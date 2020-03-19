Больница в Огре проводила тесты неправильно и выявила Covid-19 у женщины, умершей по другой причине

В Огрской больнице выявили коронавирус у тяжело больной пациентки. Ее перевезли в Инфекционный центр в Риге, где диагноз не подтвердился, однако пациентка умерла, сообщает передача "Панорама" на LTV. Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") осудила самовольство персонала больницы, который использовал нерекомендованные латвийскими эпидемиологами экспресс-тесты.

Министра здравоохранения возмутило, что больница самовольно, не проконсультировавшись ни с кем, решила выявить коронавирус экспресс-тестами, что латвийские эпидемиологи категорически не советуют делать. Более надежные тесты в Риге не выявили у женщины этого заболевания.

"Я считаю, что руководитель больницы ответственен за то, что, используя тест, который не одобрен к использованию, они создали большой хаос, потому что, имея благие намерения, они отправили на карантин несколько отделений", — отметила Винькеле, еще раз подчеркнув, что самодеятельность в нынешних условиях неприемлема.