Больницам выделено 14 млн евро на оплату подорожавших энергоресурсов

До 1 декабря этого года для покрытия увеличившихся расходов на энергоресурсы больницам было направлено 14 млн евро, сообщил начальник отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

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2,3 млн евро было выделено Рижской Восточной клинической университетской больнице, 1,9 млн евро — Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша, 1,4 млн евро — Лиепайской региональной больнице, 1,3 млн евро — Детской клинической университетской больнице и 1 млн евро -Даугавпилсской региональной больнице.

Еще 555 420 евро были направлены Видземской больнице, 542 535 евро — Елгавской городской больнице, 483 853 евро — Екабпилсской региональной больнице, 447 687 евро — Резекненской больнице, 401 739 евро — Больнице травматологии и ортопедии, 395 114 евро — Северо-Куземской региональной больнице и 302 513 евро — Рижскому центру психиатрии и наркологии.

Средства в размере 259 052 евро получила Сигулдская больница, Рижский роддом — 256 248 евро, Огрская районная больница — 238 641 евро, Цесисская клиника — 194 797 евро, Латвийскому центру морской медицины направлены 194 138 евро, больнице Добеле и окрестностей — 169 000 евро, Даугавпилсской психоневрологической больнице — 165 515 евро, Кулдигской больнице — 158 817 евро, больнице Мадоны — 157 454 евро, объединению больниц Балви и Гулбене — 147 100 евро, Тукумской больнице — 140 528 евро, а Рижской 2-я больнице — 140 250 евро.

Средства для покрытия возросших расходов на энергоресурсы получил еще целый ряд более мелких больниц и медицинских центров.