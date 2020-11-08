Больничный лист Covid-19 можно будет закрыть, даже если тест показывает положительный результат

Если по прошествии 14 дней после лабораторного подтверждения заражения Covid-19, симптомы у пациента отсутствуют в течение трех дней подряд, его больничный лист можно закрывать и в случае, если тест на Covid-19 все еще показывает положительный результат, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Основываясь на доступной в настоящее время информации о течении Covid-19 и опыте других стран, ответственные госучреждения заявляют, что переболевший Covid-19 пациент после исчезновения симптомов не заразен.

Нынешняя процедура предусматривает, что в таких случаях больничные листы медиков, социальных работников и педагогов могут быть закрыты через 21 день, а больничные листы представителей других профессий — через 14 дней, при условии отсутствия симптомов.

Окончательное решение о закрытии больничного принимает врач.

Если у человека с положительным тестом на Covid-19 изначально не было симптомов, изоляцию с разрешения врача можно прервать на седьмой, а не 14-й день после подтверждения заражения в лаборатории.