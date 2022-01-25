Больницы будут добиваться повышения тарифов на медуслуги

Больницы и другие медицинские учреждения, как и каждый житель и предприятие Латвии, переживают резкий рост тарифов на электроэнергию и газ. Повседневная работа больниц немыслима без электричества, а о режиме жесткой экономии в больницах, которые работают круглосуточно, говорить довольно сложно, пишет Neatkarīgā.lv.

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Латвийское общество больниц обеспокоено тем, что Министерство здравоохранения пока не подготовило план для больниц на тот случай, если поставщик перестанет поставлять электроэнергию по текущим ценам и новые тарифы окажутся непосильными для больниц. По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, министерство понимает ситуацию, будет следить за событиями и при необходимости примет меры.

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс отмечает, что одним из приоритетов больниц является вопрос тарифов на медицинские услуги, предоставляемые государством. "Мы неоднократно говорили об этом, и сегодня это гораздо более важный вопрос, чем установление уровней больниц. Уровни больниц в условиях пандемии Covid-19 - вообще вопрос второстепенный", - говорит Калейс.

Почему пересмотр тарифов так важен? В тариф включены все элементы, составляющие стоимость услуги, такие как заработная плата и другие коммунальные услуги, в том числе электроэнергия. По данным организации, пересмотр тарифов обязателен, поскольку они не менялись в течение длительного времени, и больницы продолжают предоставлять услуги не в соответствии с их реальной стоимостью.