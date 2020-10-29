Больницы смогут сами принимать решение об ограничениях в оказании услуг

В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги, сообщила на пресс-конференции госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

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"Мы централизованно не говорим, что нужно обязательно прекратить, например, хирургические услуги пациентам в дневном стационаре", — пояснила она. В отличие от весны, с экспертами достигнута договоренность, что ограничивать медицинские услуги будут сами больницы.

Если окажется, что все же нужен единый подход, то он будет введен, добавила госсекретарь. Сами больницы определенно лучше знают, какие услуги можно ограничить или немного уменьшить поток пациентов.