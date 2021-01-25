Больницы стали очагами Covid-19: пациент попадает с одной болезнью, а умирает от вируса

С начала пандемии Covid-19 почти полторы тысячи пациентов заразились вирусом в больнице. Эпидемиологи отмечают, что негативный анализ на Covid-19 при поступлении в больницу не значит, что человек не является носителем вируса, тем не менее, случаи, когда пациенты заражают вирусом в больницах - не редкость, сообщает Латвийское радио.

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Пенсионер из Екабпилса Янис несколько недель назад сообщил близким, что его операция в Екабпилсской больнице прошла успешно и он вскоре будет выписан. Однако спустя несколько дней родственники узнали, что их близкий умер от Covid-19. Родственники остались в непонимании, почему больница им не сообщила о внезапной смерти близкого, а также где Янис заразился Covid-19, если при поступлении в больницу его анализ был негативным.

Председатель правления Екабпилсской больницы Маргарита Мельникова сначала призывала журналиста Латвийского радио не освещать такие случаи:

“Действительно хотите обострить ситуацию? Врачам и так нелегко. И вы ещё больше обостряете общую ситуацию в системе здравоохранения. По моему опыту любое публичное описание жалобы не приносит ничего хорошего ни близким пациентов, ни пациентам, ни больнице.”

Она отказалась говорить о конкретном пациенте, а в письменном ответе заявила, что из 26 случаев Covid-19 в Екабпилсской больнице не было ни одного случая, когда пациент прибыл с одной жалобой, а умер от коронавируса.

Другие больницы согласились рассказать журналистам о распространении Covid-19 в стационарах. Больше всего пациентов Covid-19 находятся в Восточной больнице. Руководитель службы надзора за инфекциями Марис Лиепиньш признал, что вирус циркулирует и внутри больницы, заражая пациентов с другими диагнозами.

“С начала октября у нас были отделения, закрытые из-за вспышек. Это оказалось проблемой. Периодически возникают вспышки в каком-то отделении. Если вспышка большая, то мы отделение закрываем”, - рассказал Лиепиньш. Если в одном отделении заболел только один человек, то его перевозят в отделение для больных Covid-19.

Одной из причин распространения коронавируса в стационарах являются зараженные медработники. Другая причина - негативный тест на Covid-19 при поступлении не значит, что человек не заражен. “Это не исключает того, что человек [при поступлении] находится на ранней стадии инкубации и вирус ещё не размножился в таком количестве, чтобы его можно было идентифицировать при помощи теста”, - указал эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

В Восточной больнице ковид-негативных пациентов проверяют повторно на третий или пятый день госпитализации, отметил Лиепиньш. Кроме того, больница регулярно проверяет персонал.

По данным ЦПКЗ, примерно 2,6% от всех пациентов коронавируса заразились в больницах, однако аналитики не могут с полной уверенностью утверждать, что заражение произошло именно в больнице, а не до неё.

Информация в распоряжении Латвийского радио свидетельствует, что ведомства могут начать проверку в Огрской больнице, так как оттуда в университетские больницы регулярно поступают пациенты с коронавирусом, чьи анализы при поступлении в Огрскую больницу были негативными. Таким образом, возникает риск того, что перевезенный в Ригу пациент с другим диагнозом на самом деле ещё и болен Covid-19. В свою очередь, Огрская больница делает вид, что к ним пациенты с Covid-19 не попадают:

“Все уже переболели. Эта тема, честно говоря, для нас больше не актуальна. У нас многие работники получили вакцину. У нас такой проблемы нет”, - сказал Латвийскому радио глава больницы Дайнис Широв.

Ранее вокруг Огрской больницы разгорелись два скандала. В первом больница использовала для анализов на Covid-19 непрофессиональные тесты, во втором глава больницы распространил ложную новость о том, что в больнице выявлен новый штамм коронавируса. Кроме того, с Огрской больницей связана история, где семья лишилась отца, так как он после поступления в Огрскую больницу заболел Covid-19. По данным Инспекции здравоохранения, им поступила одна жалоба на заражение коронавирусом в стационаре. Инспекция не раскрывает название учреждения.