Больницы ждут тяжелую неделю и увеличивают количество коек для пациентов с Covid-19

Следующая неделя для Клинической университетской больницы им. Страдиньша может оказаться очень тяжелой, заявила агентству LETA представитель медучреждения Янита Вейнберга. В Елгавской больнице "ковидных" пациентов уже больше, чем предусмотренных для них коек.

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В больнице Страдиня — 120 пациентов

Она сообщила, что сейчас в больнице проходят лечение 120 пациентов с коронавирусом, в том числе 14 поступили за прошедшие сутки. В реанимационном отделении и интенсивной терапии находятся 37 человек. В течение последних суток в больнице умерли три человека с коронавирусом.

Вейнберга отметила, что ситуация в больнице сложная. "Каждый день мы выделяем новые места. Сегодня для пациентов с "Covid-19" выделены уже 174 койки", — сказала представитель больницы.

Также она сообщила, что корпус A на следующей неделе планируется полностью выделить только для пациентов с коронавирусом.

Ситуацию в больнице ухудшает тот факт, что поступает все больше пациентов с хроническими заболеваниями, которые не получали лечения во время предыдущих волн пандемии, а теперь им необходима неотложная помощь.

На вопрос о прогнозах представитель больницы Страдиня сообщила, что следующая неделя может быть очень тяжелой, но такая ситуация по всей стране ожидается по крайней мере до второй половины ноября.

Елгавская больница увеличит количество коек до 70

В воскресенье же стало известно, что в Елгавской больнице пациентов с Covid-19 уже больше, чем предусмотренных для них коек. В стационаре лечатся 49 больных, а коек — 40. Проблема решена за счет других отделения, сообщил LETA член правления Елгавской больницы Карлис Смилга.

По словам Смилги до вторника количество коек для "ковидных" пациентов в Елгавской больнице будет увеличено до 70 — за счет койкомест в детском отделении.

Карлис Смилга подчеркнул, что сейчас в Латвии "столько же врачей", но больница активно занимается привлечением персонала, в том числе контактирует с бывшими сотрудниками и определяет, могут ли они присоединиться к команде.