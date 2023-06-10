"Больно это осознавать". "Новое Единство" упрекнуло коллег по коалиции в пренебрежении интересами Латвии
Foto: LETA

Сохранение отдельных министерских постов не должно быть важнее, чем развитие страны. Такие заявления на выездном заседании в Цесисе сделали политики "Нового Единства" в контексте идеи о расширении коалиции.

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По словам главы фракции "Нового Единства" Айнара Латковскиса, ему "больно осознавать, что партнеры по коалиции не готовы работать в интересах Латвии в расширенном правительстве только потому, что им придется отказаться от некоторых министерских постов или должностей руководителей комиссий".

Латковскис подчеркнул, что в настоящее время важно отодвинуть в сторону все разногласия и что общее направление пяти партий - "Нового Единства", Национального объединения, "Объединенного списка", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" - подтверждается совместной поддержкой этими политическими силами в Сейме введения службы государственной обороны.

В свою очередь председатель партии, премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что СЗК и "Прогрессивные" в целом готовы осуществить объявленные главой правительства реформы, но против отдельных реформ выступают или Нацобъединение, или "Объединенный список".

По мнению премьера, тот факт, что после задуманного расширения правительства какому-либо министру и главе комиссии придется "отойти в сторону", не является слишком высокой ценой для создания более динамично работающей коалиции, способной трансформировать экономику.

Кариньш подчеркнул, что "Новому Единству" не стоит бояться позитивных перемен в процессе рестарта правительства. Он отметил, что в настоящее время "мяч в руках других коллег по Сейму", а сам Кариньш открыт и желает сотрудничества в коалиции расширенного состава.

Сегодня в Цесисе прошло совместное заседание думы партии "Единство" и объединения партий "Новое Единство", на котором подводятся итоги пятилетнего существования объединения, а также обсуждалась тема предотвращения насилия и проблемы в образовании.

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