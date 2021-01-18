Больной Covid-19 ехал на автобусе из Талси в Ригу

Эпидемиологи во время расследования выяснили, что больной Covid-19 16 января ехал на автобусе Талси - Дубулты - Рига, после чего тем же маршрутом вернулся в Талси.

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Больной пассажир сел на рейс 7951 предприятия Talsu autotransports в 5:15 утра на автовокзале, после чего вернулся тем же рейсом в 10:05 утра.

Пассажиры, ехавшие тем же рейсом, должны две недели следить за своим здоровьем. Если появились симптомы инфекции дыхательных путей, следует незамедлительно связаться с семейным врачом и оставаться дома.

Любой человек с симптомами Covid-19 до 25 января может сдать анализ на коронавирус без направления врача.