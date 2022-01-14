Больной коронавирусом 10 января ехал в автобусе Рига-Адажи-Кадага

Человек, у которого позже была подтверждена инфекция Covid-19, 10 января ехал в автобусе Рига-Адажи-Кадага, выяснили эпидемиологи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что 10 января в 12:15 инфицированный выехал из Риги и ехал до Кадаги.

Пассажиров, которые ехали в этом поезде, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid, а тест на коронавирус при наличии симптомов можно сдать по предварительной записи без оплаты и направления врача.