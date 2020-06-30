Больной коронавирусом ездил на автобусе между Валкой, Валмиерой и Ригой: ищут пассажиров

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров, которые 26 июня пользовались автобусами маршрутов Валка — Рига — Валмиера — Валка и Рига — Валмиера — Руйиена. В них ездил человек, у которого выявлен Covid-19.

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SPKC ищет тех, кто ехал рейсом № 760016 компании Valmiera из Валки в Ригу (выезд в 5:40), рейсом № 7743 комании Nordeka по маршруту Рига — Валмиера — Руйиена (выезд в 13:35) и рейсом № 782509 компании Valmiera из Валмиеры в Валку (выезд в 16:05).

Все эти пассажиры должны сидеть дома на карантине и связаться с SPKC по телефону 67271738 с 17:00 до 8:30 или 64281131 с 8:30 до 17:00.

SPKC напоминает, что любой житель Латвии имеет право сделать бесплатный тест на коронавирус даже в том случае, если нет симптомов. Для этого нужно записаться на анализ, позвонив по телефону 8303.