Больной коронавирусом ездил в электричках Слока-Рига и Рига-Слока
Foto: F64

С 1 по 4 ноября в поездах Слока-Рига и Рига-Слока ехал пассажир, у которого подвирдилось заболевание коронавирусной инфикцией Covid-19, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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1, 2, 3 и 4 ноября зараженный коронавирусом пассажир садился в 7:27 в поезд №6404 Слока-Рига на остановке "Иманта" и ехал до конечной остановки "Рига". 1 и 2 ноября этот же пассажир садился в 20 часов в поезд №6433 Рига — Слока на остановке "Рига" и ехал до Иманты.

Пассажиров, которые ехали в этих поездах, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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SPKC Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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