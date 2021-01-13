Больных коронавирусом латвийцев будут впускать в Латвию, но только на машине

Требование к въезжающим в Латвию предъявлять справку об отсутствии коронавируса не означает, что граждане и неграждане Латвии не могут вернуться в Латвию, если у них коронавирус. Требование распространяется на коммерческие перевозки, а на личном транспорте можно вернуться на родину даже в случае болезни, объяснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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Он в очередной раз призвал латвийцев без крайней необходимости не ездить за границу и признал, что этот призыв реже, чем стоило бы, доходит до ушей латвийцев, что показала необходимость организовывать репатриационный рейс из Великобритании.

Как сообщалось, с пятницы для въезда в Латвию нужно предъявлять документ об отсутствии Covid-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда. Освобождены от этого дети до 11 лет, люди, сделавшие прививку от Covid-19, работники компании, осуществляющей пассажироперевозку, моряки, дипломаты и транзитные пассажиры, которые не выходят за пределы транзитной зоны аэропорта. Не распространяется требование и на жителей приграничной зоны, которые каждый день пересекают границу, отправляясь на работу или на учебу и могут показать подтверждающий это документ.

При этом даже при получении негативного результата теста на Covid-19 въезжающий в Латвию человек должен соблюдать самоизоляцию.

"Тест показывает, присутствует ли вирус на конкретную дату. Инкубационный период составляет 14 дней, и не исключено, что тест проводился на ранней стадии инкубационного периода. Человек может заразиться после проведения теста или во время поездки. Поэтому наличие теста не освобождает человека от дальнейшей самоизоляции", — подчеркнул директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, добавив, что самоизоляция — крайне важная мера безопасности.