Больных латвийцев призывают не ходить в аптеку

Фармацевты ежедневно сталкиваются с недовольством, криками и даже угрозами. Посетители срывают свою злость на аптекарях за то, что врач не выписал э-рецепт на лекарство, которое нужно пить регулярно — практика закрыта, до доктора не дозвониться. Однако угрозу фармацевты ощущают и потому, что каждый день за лекарствами приходят больные люди — и потенциально у них может быть Covid-19, сообщает LTV.

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"Я призываю каждого, кто должен быть в карантине, не приходить и не заражать нас! Потому что аптека это место, где часто бывают хронически больные люди", — призвала глава аптеки Apotheka Иванда Крастиня.

По ее словам, люди пытаются делать запасы лекарств, что в принципе неправильно — у медикаментов есть срок годности. Кроме того, люди активно скупают безрецептурные успокоительные препараты и медикаменты для нервной системы. Но нельзя просто покупать и пить лекарства без назначения, подчеркивает Крастиня.

Аптекари напоминают: лекарства, как и продукты питания, могут принести и оставить соседи или родственники.