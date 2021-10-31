Больше 5 тысяч человек подписались за увеличение размера стоянок

В апреле на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv начался сбор подписей за увеличение размеров парковок у публичных объектов. Автор инициативы – Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB). Сейчас собрано больше 5000 подписей, для того, чтобы инициатива попала на рассмотрение в Сейм, должны подписаться 10 000 жителей.

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В действующих нормативных актах Латвии рекомендованная ширина парковки — 2,5 метра. При этом на практике ширина большей части парковок колеблется в пределах от 2,3 до 2,5 метров, заявляют авторы инициативы. LTAB провел исследование и констатировал, что только в 20% случаев ширина парковок составляет 2,5 метра и более.

Цель инициативы — не только добиться изменений в нормативных актах, но и решить проблему уже сегодня, говорит Янис Абашин, председатель правления LTAB. Он также добавил, что, к счастью, большая часть открытых в недавнее время торговых центров заботится об удобстве клиентов и создает просторные парковочные места.