Больше половины новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе

Больше половины от выявленных за сутки 207 новых случаев Covid-19 констатированы в Риге и Даугавпилсе, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за минувшие сутки зарегистрированы 78 новых случаев, а в Даугавпилсе - 49. В Елгаве зарегистрированы 10 новых случаев.

Самое большое число заболевших в Риге (сейчас 3281 человек), в Даугавпилсе (1033), Елгаве (368), Юрмале (212), Крустпилсском крае (196), Кекавском крае (177), Резекне (152), Марупском крае (150), Саласпилсском крае (127) и Даугавпилсском крае (110).

Как сообщалось, за прошедшие сутки были проведены 3296 анализа на коронавирус, в 207 случаях результат оказался положительным. Десять человек скончались.

Четверо скончавшихся были в возрастной группе 55 — 65 лет, трое в возрасте от 70 до 80 лет, еще трое — от 80 до 90 лет.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 21 520 человек, выздоровели на данный момент 1866 пациентов.