Больше простоты и прозрачности, меньше бюрократии. ЛУ планирует существенно сократить количество факультетов

Латвийский университет (ЛУ) планирует значительно сократить количество факультетов, заверил агентство LETA ректор Индрикис Муйжниекс.

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На данный момент ЛУ имеет 13 факультетов, охватывающих четыре отрасли науки. В области естественных наук в вузе действуют факультеты биологии, даторики, физики, математики и оптометрии, географии и наук о Земле, химии. Гуманитарные и художественные науки можно изучать на факультетах гуманитарных наук, теологии и истории, философии. Социальные науки представлены факультетами бизнеса, руководства и экономики, юриспруденции, педагогики, психологии и искусства, социальных наук. В свою очередь, медицинские науки представлены на медицинском факультете.

Новые факультеты могут быть созданы на базе указанных направлений наук. Пока неизвестно, сколько факультетов может быть создано в результате объединения, но их будет не менее четырех, а максимальное количество факультетов может составить шесть или семь.

Однако Муйжниекс призвал пока не "зацикливаться" на цифрах, поскольку решения еще не приняты — сейчас проходят обсуждения и слушания сторон, чтобы найти наилучшие решения.

Объединение факультетов — это решение совета ЛУ, которое не противоречит стратегии развития университета, пояснил Муйжниекс, подчеркнув, что это позволит сделать внутренние структуры университета более простыми, прозрачными, сократив при этом бюрократию. Это также позволит снизить административную нагрузку, облегчить планирование, а также даст студентам больше гибкости в организации учебного процесса, заявил ректор ЛУ. Такие изменения, по мнению ректора, позволили бы более эффективно использовать как научную, так и всю прочую инфраструктуру вуза и дали бы возможность создавать более крупные проекты академического развития.

"Здесь было бы много положительных успехов и преимуществ — более крупные структуры более стабильны и лучше переживают различные краткосрочные кризисы, которые часто случаются", — сказал Муйжниекс.

Объединение факультетов затронет и научные институты, которые войдут в новую структуру факультетов.

Думая об объединении факультетов, оценивается опыт Тартуского университета, где факультеты строятся на основе научных направлений. Однако ЛУ не планирует полностью копировать пример Тартуского университета, подчеркнул Муйжниекс, добавив что у двух факультетов существенно отличается объем финансирования, что необходимо учитывать.

Ректор ЛУ подчеркнул, что во всем этом процессе важен смысл — взаимопонимание работы, возможность оценивать и создавать совместные учебные курсы и модули. В этом контексте также важно понимать, "где и для кого мы работаем" — предназначены ли факультеты для конкретной профессии и конкретных обязанностей на рынке труда, или они действуют более широко.

По словам Муйжниекса, обсуждения идут постоянно, есть много потенциальных вариантов развития, поэтому он не хотел бы развернуто говорить ни о каком из них в данный момент, потому что результат еще не известен.

Изменения могут вступить в силу со следующего года, а к сентябрю ЛУ необходимо разработать и утвердить важные внутренние документы — план развития учебного процесса и план развития научной деятельности.

На вопрос о зданиях, в которых в настоящее время находятся факультеты, Муйжниекс заявил, что университет не откажется от здания на бульваре Райня, но может отказаться от зданий других факультетов, которые не находятся в Торнякалне.