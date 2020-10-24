Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
Foto: LETA

Больше всего заразившихся Covid-19 за минувшие сутки было в Риге - всего 108 человек, со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля (ЦПКЗ) пишет LETA.

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Таким образом за последние две недели число заболевших в столице составило 873 человека.

Вчера новые случаи были констатированы также в Даугавпилсе, где число заболевших достигло 163. По 10 новых заболевших добавилось в ближайших самоуправлениях - в Краславском и Даугавпилсском краях.

В Аглоне вчера зарегистрировано восемь инфицированных коронавирусом, в Екабпилсе - семь, в Лиепае, в Стопиньском и Мадонском краях - по пять. Болезнь вернулась в Вентспилс, Гулбенский, Вараклянский и Балвский края, однако, там число заболевших не превышает пять человек.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, четыре человека скончались - один в возрастной группе от 45 до 50 лет и трое - от 80 до 90 лет. В больницы поступили 27 пациентов.

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