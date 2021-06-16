Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе

Больше всего (26%) новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC). Также сравнительно много новых инфицированных появилось в Даугавпилсе.

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В Риге за минувшие сутки зафиксирован 41 новый случай Covid-19, 14-ти дневный кумулятивный показатель в столице - 842 случаев.

В Даугавпилсе за сутки выявлено 17 новых заболевших, в Салацгривском крае - восемь, в Даугавпилсском крае - семь, в Лиепае - шесть. В остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как сообщалось, во вторник выявлены 156 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек. Всего во вторник проведены 9053 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 134 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 136 403 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступили 26 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 277 пациентов, из них 42 в тяжелом состоянии.