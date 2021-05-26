Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 выявлено в Риге

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге - 32%. Довольно много положительных тестов в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге за минувшие сутки выявлено 125 новых заболевших коронавирусом, 14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 2014 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе за сутки было зафиксирован 21 новый случай Covid-19, за две недели коронавирусом заразились 222 человек.

В Резекне за минувшие сутки добавилось 14 новых заболевших, в Вентспилсе - 13, в Тукумском крае - 12, в Елгаве - 10. В остальных самоуправлениях количество новых случаев заражения коронавирусом меньше.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 396 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек. Всего во вторник проведены 12 790 анализов, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 326,1 случай на 100 000 жителей. С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 131 910 человек.