Больше всего пациентов в Латвии и успех на выборах: что известно о заболевшем Covid-19 семейном враче Яковинсе

В четверг, 14 января, Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что выявил некорректные действия семейного врача Юриса Яковинса — будучи больным Covid-19, тот принимал пациентов в Валмиере и Ренценах. Особую тревожность вызвал тот факт, что Яковинс является семейным врачом с самым большим в Латвии зарегистрированным числом пациентов — 5645 взрослых и 650 детей. Delfi обобщил информацию, которая известна о данном медработнике.

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В 2013 году Яковинс получил награду "Врач года". В 2017 был избран в Валмиерскую думу от списка Союза "зеленых" и крестьян, получив более 2200 голосов жителей.

Согласно декларации должностного лица, которую Яковинс подал в Службу госдоходов, его заработок в 2019 году составил 25 770 евро. Эту сумму составляет его зарплата врача, а также гонорары от предприятий Servier Latvia и KRKA Latvija.

Яковинсу принадлежит пять объектов недвижимости — земля и здания — в Валмиере, а также земля в Планьской волости и совместное имущество в Стренчи. У врача четыре транспортных средства — Mitsubishi space star 2002 года выпуска, Nissan 2008 года выпуска, автомобиль Ford 1996 года и еще одно транспортное средство 1999 года выпуска. В качестве долговых обязательств он указал 11 655 евро, в качестве выданных займов — 88 290 евро.

Предупреждение для пациентов Яковинса



Все пациенты, контактировавшие с данным семейным врачом с 27 декабря 2020 года по 11 января 2021 года считаются близкими контактными лицами и должны отправиться на домашний карантин.

Домашний карантин подразумевает нахождение дома в течение 14 дней, измерение температуры дважды в день, частое мытье рук, сокращение контактов с окружающими и использование индивидуальной посуды.

Контактных лиц просят в рабочие дни с 8:30 до 17:00 связаться с эпидемиологами по номеру 64281131.

Близкими контактными лицами считаются все люди, контактировавшие с больным Covid-19 на расстоянии менее двух метров дольше 15 минут, или провели больше 15 минут в одном помещении с больным.