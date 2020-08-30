Больше всего рижан проголосовало в Пурвциемсе

Наибольшее количество голосов на выборах в Рижскую думу было получено в микрорайоне Пурвциемс. В тройку вошли Центр и Зиепниеккалнс, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

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В Пурвциемсе проголосовали 16 913 человек (9,86% от общего количества), в центре - 11 754 (6,85%), в Зиепниеккалнсе - 11 324 (6,6%). Более десяти тысяч голосов было получено еще в трех микрорайонах: Иманте (11 053, 6,44%), Кенгарагсе (10 136, 5,91%) и Плявниеках (10 131, 5,9%).

Самыми маленькими с точки зрения количества избирателей стали Мангальсала (430 человек, 0,25%), Вецаки (848, 0,49%) и Яунциемс (985, 0,57%).

Во внеочередных выборах в Рижскую думу приняли участие 40,6% от всех избирателей, имеющих право голоса. Это самый низкий показатель на муниципальных выборах с 1997 года. На участки пришли 171 611 человек при том, что в выборах в Риге могут принимать участие 422 681 избирателей.