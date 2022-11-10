Больше всего украинских беженцев в Латвии работает в сфере общественного питания

Сфера общественного питания лидирует по количеству рабочих мест, которых заняли беженцы из Украины. Сейчас в ней на разных должностях работает 485 украинцев, среди них 224 повара, 189 работников кухни, 103 официанта.

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"Сфера питания всегда была открытой для людей как разного возраста, так и разной национальности. Поэтому она очень подходит для людей из Украины, которые хотят работать и получить новые навыки. Мы как представители отрасли очень рады, что таким образом можем внести свой вклад в поддержку людей Украины", — подчеркнул президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Больше всего украинцев нашли работу в рижских ресторанах. В основном это женщины, которые уехали из страны вместе с детьми или внуками.

"У нас еще до войны работало два украинских парня, которые с началом войны отправились обратно в Украину, чтобы защищать свою страну. Мы рады, что они живы и здоровы, стали героями войны и поминают Латвию добрым словом в соцсетях. Сейчас у нас работают украинские женщины, которые раньше не работали в этой сфере, но быстро учатся и с большой ответственностью относятся к своим обязанностям. Украинцы получают такую же зарплату, как и остальные наши работники", — говорит Лаурис Алексеев, член правления Латвийского общества ресторанов и шеф-повар юрмальского ресторана "36 линия".

Всего в Латвии нашли работу 7069 граждан Украины. Вторая самая популярная среди беженцев отрасль — строительство, где работает 331 человек, и розничная торговля, где работают 304 человека.