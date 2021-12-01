Больше всего заболевших Covid-19 в Гулбенском и Кекавском краях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 по-прежнему сохраняется в Гулбенском и Кекавском краях, в свою очередь, в Риге традиционно больше всего заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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14-ти дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей снизился до 599,5 случаев. По подсчетам агентства LETA, Гулбенском крае этот показатель превышен более, чем вдвое и за последние дни вырос до 1355,8 случаев. Наполовину он больше и в Кекавском крае - 917,6 случаев.

33% или 338 новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрированы в Риге. 14-ти дневный кумулятивный показатель в столице снизился до 3924 случаев, впервые с 6 октября упав ниже отметки в 4 000 случаев.

В Даугавпилсе за сутки 43 новых заболевших в Лиепае - 40, Елгаве - 34, Цесисском крае - 32, Гулбенском, Кулдигском и Талсинском краях - по 30 в каждом. И только в Валкском крае - ни одного заболевшего в течение суток.

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