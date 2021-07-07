Больше всего заявок абитуриентов получил Латвийский университет, молодежь идет в медики и айтишники

Среда, 7 июля, стала первым днем утверждения вузами электронных заявок от абитуриентов. По количеству заявок лидирует Латвийский университет. А самое популярное направление учебы после "ковидного" года — медицина.

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Всего Латвийский университет утвердил 8062 заявки, как заявку первого приоритета — 1987 заявок. По информации вуза, среди 10 самых популярных программ обучение — "Врачебное дело", "Компьютерные науки", "Право", "Психология", "Английский язык, европейские языки и бизнес", "Коммуникационные науки", "Руководство бизнесом" и "Учитель дошкольного учреждения".

На втором месте — Рижский Технический университет: получил 4785 заявок, 916 как заявки первого приоритета.

Рижский университет Страдиня получил 3423 заявки абитуриентов. Наибольшим спросом пользуется профессиональная программа "Медицина", далее следуют "Физиотерапия", "Эрготерапия", "Старшая медсестра", "Сестринское дело" и "Стоматология".

В электронном виде заявки от абитуриентов принимаются с 28 июня до 11 июля. Заявки утверждаются в период с 6 по 12 июля. Очно подать заявку в вузы можно также с 6 по 12 июля.