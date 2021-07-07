Больше всего заявок абитуриентов получил Латвийский университет, молодежь идет в медики и айтишники
Foto: LETA

Среда, 7 июля, стала первым днем утверждения вузами электронных заявок от абитуриентов. По количеству заявок лидирует Латвийский университет. А самое популярное направление учебы после "ковидного" года — медицина.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего Латвийский университет утвердил 8062 заявки, как заявку первого приоритета — 1987 заявок. По информации вуза, среди 10 самых популярных программ обучение — "Врачебное дело", "Компьютерные науки", "Право", "Психология", "Английский язык, европейские языки и бизнес", "Коммуникационные науки", "Руководство бизнесом" и "Учитель дошкольного учреждения".

На втором месте — Рижский Технический университет: получил 4785 заявок, 916 как заявки первого приоритета.

Рижский университет Страдиня получил 3423 заявки абитуриентов. Наибольшим спросом пользуется профессиональная программа "Медицина", далее следуют "Физиотерапия", "Эрготерапия", "Старшая медсестра", "Сестринское дело" и "Стоматология".

В электронном виде заявки от абитуриентов принимаются с 28 июня до 11 июля. Заявки утверждаются в период с 6 по 12 июля. Очно подать заявку в вузы можно также с 6 по 12 июля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей