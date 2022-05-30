Большинство коалиции надеется, что закон о гражданском союзе примет нынешний Сейм

"Новое Единство", "Консервативные" и Attīstībai/Par! выразили надежду, что действующему 13-му Сейму удастся принять закон о гражданском союзе. Об этом заявили сегодня после заседания коалиции представители партий. В то же время четвертая коалиционная политическая сила — Национальное объединение — надеется, что законопроект не будет принят.

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") выразил надежду, что Сейму удастся принять законопроект в окончательном чтении в четверг, 2 июня, и что вопрос не будет отложен до 14-го Сейма.

По его словам, вокруг законопроекта было много идеологических страстей, хотя речь идет о юридическом решении для разных типов семей и партнерства, и закон связан с исполнением решения Конституционного суда (КС). Ринкевич отметил, что речь идет не только об организации однополого партнерства, но и партнерстве между двумя людьми.

Если мы видим Латвию европейской страной, то уже давно пора принять такой законопроект, сказал министр иностранных дел.

Представитель "Консервативных", министр образования и науки Анита Муйжниеце сказала, что надеется на достаточную ответственность Сейма в выполнении решения Конституционного суда. Законопроект вызвал слишком много шума, и этот вопрос должен решить 13-й Сейм.

Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс (Attīstībai/Par!) также считает, что принятие законопроекта следует поддержать, поскольку это покажет способность защищать права граждан. Каждый день или неделя, потерянные в процедурах или обсуждениях, противоположны этой цели — заботиться о безопасности каждого жителя и семьи Латвии, сказал политик. Поэтому Плешс надеется, что Сейм примет этот законопроект в четверг.

Представитель Национального объединения, министр экономики Илзе Индриксоне сказала, что ее партия очень надеется на то, что законопроект не будет принят, поскольку защита всех типов семей может быть достигнута другими способами. Политик заявила, что Конституционного суда не требовал принятия такого законопроекта, и решение суда может быть исполнено другим способом.

Как сообщалось, сомнения в том, что закон о гражданском союзе будет принят, вызваны решением депутатов фракции "Согласие" не участвовать в его рассмотрении.