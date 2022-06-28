Почти каждый пятый, или 18 % опрошенных жителей Латвии, не следит за количеством воды, выпитой в сутки. Более систематично к приему воды подходят женщины. Об этом аптека Mēness aptieka узнала в опросе, проведенном с исследовательским агентством Norstat.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Половина населения Латвии количество выпитой в сутки воды регулирует по самочувствию, а еще 18 % вообще не следят, сколько воды в день выпивают. Реже всего за количеством потребленной воды следят мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Только часть общества, а именно — 14 % выпивает по меньшей мере пять стаканов воды в день, в то время как еще 12 % количество потребленной в сутки жидкости регулируют своей бутылкой воды определенного объема. Среди респондентов 7 % потребленную жидкость регулируют, выпивая несколько бутылок определенного объема в день.

Примечательно, что планомерный, с конкретным решением подход к потреблению воды популярнее у женщин, и использование своей бутылки питьевой воды чаще всего выделяют женщины в возрасте от 18 до 29 лет.