Почти каждый пятый, или 18 % опрошенных жителей Латвии, не следит за количеством воды, выпитой в сутки. Более систематично к приему воды подходят женщины. Об этом аптека Mēness aptieka узнала в опросе, проведенном с исследовательским агентством Norstat.
Половина населения Латвии количество выпитой в сутки воды регулирует по самочувствию, а еще 18 % вообще не следят, сколько воды в день выпивают. Реже всего за количеством потребленной воды следят мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.
Только часть общества, а именно — 14 % выпивает по меньшей мере пять стаканов воды в день, в то время как еще 12 % количество потребленной в сутки жидкости регулируют своей бутылкой воды определенного объема. Среди респондентов 7 % потребленную жидкость регулируют, выпивая несколько бутылок определенного объема в день.
Примечательно, что планомерный, с конкретным решением подход к потреблению воды популярнее у женщин, и использование своей бутылки питьевой воды чаще всего выделяют женщины в возрасте от 18 до 29 лет.
"Хотя вода питательные вещества не содержит, для выполнения каждой функции тела она жизненно необходима. Даже небольшое обезвоживание может вызвать снижение концентрации, головную боль, усталость, головокружение, а большая потеря воды — нарушения координации, галлюцинации и связанные с нашими когнитивными способностями нарушения", — отмечает фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.
По ее словам, более всего подвержены риску дегидратации именно пожилые люди, которых сейчас надо особенно побуждать достаточно пить. Дети вместо воды обычно пьют сладкие напитки, хотя вместо них надо употреблять воду.
В случае дегидратации можно использовать пенящиеся таблетки (пищевые добавки), в состав которых входят различные микроэлементы — натрий, который вместе с калием способствует регуляции воды в клетках организма. Калий является одним из наиболее важных минералов для регулирования кровяного давления. Есть также магний, витамин C, кальций и глюкоза, необходимая для энергии клеток. В жаркие дни усиливается потение, и это означает, что снижается и уровень различных микроэлементов в организме. Поэтому есть средства, которые можно смешивать с питьевой водой и с утра брать с собой на работу или другие дневные мероприятия.
Сколько воды в день нужно выпить?
Количество воды, необходимое для каждого организма, зависит от различных факторов. В рекомендациях по питанию Министерства здравоохранения упомянуты 2–2,5 литра воды в день, которые принимаются как с пищей, так и с питьем. Чаще всего в рекомендации упоминаются восемь стаканов воды в день.
Зачем нужно пить много воды?
- Вода важна, чтобы наш организм очистился от ненужных веществ и поддерживал нормальную температуру тела.
- Вода необходима для эластичности суставов, потому что является основой увлажняющей суставы жидкости.
- Вода увлажняет кожу и слизистую.
- Для многих важных органов, главным образом для головного и спинного мозга, вода действует как амортизатор, защищая от силы удара.
Рекомендации по употреблению воды
- Пейте воду, как только чувствуете жажду или голод.
- Во время приема пищи также желательно попить, но не смывать кусочек пищи. Надо есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, проглотить и только тогда запить жидкостью.
- Обязательно попейте до, после и во время физической активности.
- Пейте больше воды, если моча темная.
- В случае признаков дегидратации консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.
Опрос жителей прошел в мае 2022 года, в нем участвовал 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Респонденты давали ответы, выбирая несколько вариантов ответов.