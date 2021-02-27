Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге

Из выявленных в Латвии в пятницу, 26 февраля, 827 новых случаев Covid-19 большинство, 276 случаев, зафиксировано в Риге. За последние 14 дней в столице выявлен 3101 новый случай коронавируса, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев, за последние 14 дней число заболевших в городе выросло до 474 человек. В Лиепае эти показатели составляют соответственно 34 и 314. В Гулбенском крае за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая.

За последние 14 дней наибольшее число заболевших было выявлено в Риге (у 3101 человек), Даугавпилсе (474), Лиепае (314), Балвском крае (284), Юрмале (280), Елгаве (258), Гулбенском крае (236), Олайнском крае (181) и Резекне (164).