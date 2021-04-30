Большинство новых случаев Covid-19 зафиксировано в Риге, Юрмале и Елгаве

Большая часть или 35% констатированных в четверг случаев заболевания Covid-19 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге за минувшие сутки было зафиксировано 266 из 763 новых случаев заражения Covid-19. За последние две недели в столице заболели 2759 человек.

В Елгаве зафиксировано 27 новых случаев Covid-19 за сутки, в Юрмале — 24.

Сообщается, что 19 новых случаев заражения были зафиксированы в Бауском крае, 18 — в Лиепае, 17 — в Адажском крае, по 16 — в Резекне и Огрском крае, 15 — в Вентспилсе.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге. Затем следует Елгава с показателем 389 человек, Даугавпилс — 248, Лиепая — 197, Огрский край — 194, Тукумский край — 169, Резекне — 158 и Юрмала — 152.

В свою очередь в Мазсалацском, Наукшенском, Неретском, Руцавском, Вайнедском и Вараклянском краях за последние две недели не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.