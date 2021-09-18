Большинство новых случаев заражения Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе

Большинство новых случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки выявлено в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Риге зафиксировано 174 новых заболевших, 14-ти дневный кумулятивный показатель в столице составляет 1838 человека.

В Даугавпилсе за минувшие сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, в Кулдигском крае - 18, в Огрском и Валмиерском краях - по 17 в каждом, в ряде остальных самоуправлений число заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 542 новых случая Covid-19, скончались пять пациентов.