Большинство ограничений сохранено, но на улице смогут собираться члены двух домохозяйств
Foto: LETA

В четверг, 1 апреля, правительство оставило в силе практически все действовавшие до этого ограничения, связанные с дистанцированием, ношением масок и собранием людей вместе. Однако, как отмечает LETA, с 7 апреля членам двух домохозяйств — общим числом не более 10 человек — разрешается собираться вместе на свежем воздухе.

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При этом частные публичные мероприятия в очном формате все еще запрещены — в том числе запуск салютов и фейерверков. Разрешены шествия и пикеты, если число участников не превышает 10 человек.

Как и прежде, маски не должны носить дети младше семи лет, лица с физическими и психическим расстройствами, работники культуры во время выступлений, участники процесса обучения вокалу, инструментальной игре и танцу. Маски могут не использовать, например, дикторы, в интервью продолжительностью менее 15 минут. Использование маски для лица также не обязательно для профессиональных спортсменов во время тренировок.

Сохраняется требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.

Ограничения будут по-прежнему применяться в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия. Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут продолжить свою работу.

В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.

Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением раздачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства с 6 до 22 часов.

Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.

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