Большинство выявленных в четверг новых случаев Covid — в Риге, Даугавпилсе и Лиепае

Из 178 диагностированных вчера новых случаев Covid-19 28% были выявлены в Риге, сравнительно много случаев коронавируса было также выявлено в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера в столице было зарегистрировано 50 новых случаев Covid-19, а двухнедельное кумулятивное количество заболевших составляет 1084 человека.

В Даугавпилсе и Лиепае за последние две недели было выявлено по 11 новых случая Covid-19, а в Елгавском, Даугавпилсском, Добельском и Резекненском крае — по шесть новых случаев Covid-19.

Наибольшее общее количество инфицированных Covid-19 за последние две недели было в Риге — 1084, Даугавпилсе — 162, Елгаве — 127, Лиепае — 89, а в Огрском крае — 82 человека. В то же время в Акнистском, Мерсрагском, Ницском, Приекульском, Руцавском и Варкавском крае за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей на данный момент в Латвии составляет 166,4 случая.

В настоящее время в 46 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 муниципалитетах он превышен на 50%.

Самый высокий двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 жителей зафиксирован в Терветском, Наукшенском, Яунпиебалгском, Вилянском, Руйенском, Прейльском, Алуксненском, Паргауйском и Инчукалнском крае.

Как сообщалось ранее, в четверг в Латвии подтверждено 178 новых случаев Covid-19.