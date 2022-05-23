Большинство жителей считают, что Латвия должна стать энергонезависимой; среди русскоязычных таких — менее половины

Согласно опросу, проведенному CLEANTECH LATVIA и Norstat, 71% респондентов считают, что Латвия должна стать энергонезависимой. Среди опрошенных с родным латышским языком такого мнения придерживаются 83% респондентов, среди русскоязычных — только 46%.

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Почти каждый пятый (17%) респондент скорее или полностью убежден в том, что Латвии не нужно становиться энергонезависимой. Такое утверждение скорее поддерживают треть (30%) русскоязычных жителей страны. Среди латышей — только каждый десятый.

"Энергоресурсы — залог экономического развития страны, качества жизни и безопасности. Нам нужно активно думать об альтернативных способах добычи и поставки энергии, чтобы тепло было доступно каждому по доступным ценам. Нынешняя геополитическая ситуация, рост цен на отопление и европейский "зеленый курс" предполагают новые решения. На этот раз у нас есть возможность оценить скандинавский опыт и изучить проверенные, безопасные и эффективные методы, такие как рекуперационные установки из Дании или Норвегии", — подчеркивает Эвия Пудане, исполнительный директор CLEANTECH LATVIA.

На вопрос, нужны ли Латвии станции регенерации, используемые в Скандинавии, большинство (78%) скорее или целиком такую идею поддерживают. Следует отметить, что здесь разница между латышскими и русскоязычными респондентами не выражена. Около трети (36%) латышей поддерживают использование отходов в качестве сырья для производства тепла, 32% русскоязычных также поддерживают эту идею. Только 5% респондентов, вне зависимости от национальности, дали ответ "скорее нет" или твердое "нет".

Согласно опросу 76% людей в возрасте 60-74 лет наиболее склонны поддерживать идею энергетической независимости, за ними следуют люди в возрасте 30-39 лет. Почти две трети (64%) респондентов в возрасте 40-49 лет наименее поддерживают идею энергетической независимости.

Наибольшая поддержка энергетической независимости наблюдается в Видземе, о чем свидетельствуют ответы большинства (86%) респондентов из этого региона. Далее следуют Рига и пригороды столицы — 72% респондентов поддерживают идею энергонезависимости. Менее всего этот вопрос беспокоит жителей Латгалии — только 62% опрошенных озабочены энергонезависимостью.

Опрос, проведенный ассоциацией CLEANTECH LATVIA в сотрудничестве с компанией Norstat, проходил в апреле этого года. Было опрошено 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.