Большинство жителей возражает против велополос на улице Чака в Риге
Foto: LETA

Большинство жителей и бизнесменов считают, что создание велополос на улице Чака в Риге создает трудности, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу департамента сообщения Рижской думы.

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65% опрошенных жителей считают, что эксперимент с велополосами создает трудности, тогда как 35% полагают, что велополосы приносят пользу.

Бизнесмены еще более негативно относятся к велополосам: 68% считают, что велополосы создают трудности, 24% называют их полезными.

Как отмечают в департаменте, примерно треть опрошенных поддерживают создание велополос на улице Чака, а две трети - скорее против.

Создание велополос больше всего поддерживают менее защищенные участники дорожного движения, более критично настроены автоводители и пассажиры общественного транспорта.

Наиболее критично к велополосам на ул. Чака относятся жители Пурвциемса. 72% жителей этого района возражают против этого эксперимента.

Предприниматели, у которых бизнес расположен на улице Чака или соседних улицах, более негативно относятся к велополосам, нежели жители в целом.

И жители, и бизнесмену более положительно относятся к созданию велополос в других местах Риги, считают их необходимыми, но не на улице Чака.

Опрос общественного мнения был проведен в декабре 2020 года, в нем приняли участие 500 человек. 42% опрошенных передвигаются на личном автомобиле, 23% - на общественном транспорте, 29% - пешком, 5% - на велосипедах.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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