Объявленный в октябре прошлого года конкурс на должность председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы наконец завершился, и победу одержал Нормунд Станевич. Новый руководитель приступит к работе в больнице 8 мая, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

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"Большой поворот для здравоохранения". Руководителем крупнейшей больницы стал финансист Нормунд Станевич

Объявленный в октябре прошлого года конкурс на должность председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы наконец завершился, и победу одержал Нормунд Станевич. Новый руководитель приступит к работе в больнице 8 мая.

Станевич получил степень бакалавра в области управления международным бизнесом в Международном университете Concordia в Таллине и степень магистра управления и администрирования бизнеса в Рижской экономической высшей школе. Станевич в настоящее время является членом совета компании Hortex, которая занимается производством и продажей замороженных продуктов и овощей. Был руководителем концерна по переработке молока Food Union в Европе, ушел с этой должности 4 февраля 2022 года.

Станевич является специалистом широкого профиля, так как ранее работал инвестиционным директором, финансовым директором, был членом правления Ventspils nafta. Станевич также был председателем правления Preses nams, членом правления Latvijas kuģniecība и Jaunrīgas attīstības uzņēmums, был председателем правления Diena (апрель-декабрь 2012 года), откуда ушел из-за невозможности договориться с акционерами о дальнейшем управлении и развитии концерна. В ноябре 2013 года Станевич стал председателем правления Rīgas piena kombinats. Он не скрывает, что новая должность в больнице является" довольно большим поворотным моментом в жизни и, кажется, и для сферы здравоохранения в целом".