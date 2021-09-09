Bolt ограничил максимальную скорость электросамокатов возле школ и детских садов
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До конца сезона транспортная платформа Bolt ограничила максимальную скорость электросамокатов до 15 км/час у большей части школ и детских садов, сообщили порталу Delfi представители предприятия.

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Скоростное ограничение возле школ и детских садов будет действовать в Риге и в других городах Латвии, где доступны электросамокаты Bolt — в Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе и Резекне.

Учебные заведения, возле которых самокаты автоматически будут сбавлять максимальную скорость, отмечены на картах Bolt. Компания напоминает, что пользователи самокатов должны быть осторожными и не использовать максимальную скорость, а выбирать ее в зависимости от ситуации.

Перед началом поездки на самокате каждый может ознакомиться с руководством по безопасности в приложении Bolt. Чтобы получить к нему доступ, нужно переключить приложение в режим самоката и выбрать значок щита в правом нижнем углу экрана. Руководство включает в себя советы по безопасности, режим для начинающих, ограничивающий максимальную скорость и информацию о правилах дорожного движения в городе.

Уже сообщалось, что для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, а в особенности детей и пешеходов, в Риге определят места, где электросамокаты будут снижать максимальную скорость. Планируется, что ограничение максимальной скорости до 15 км/час будет действовать в садах, парках и скверах столицы.

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Source

rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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